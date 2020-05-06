Potansiyelli gençleri takıma katarak Avrupa futboluna yıldız olarak kazandırma yeteneğini son dönemlerde kaybeden Arsenal, Bild'in haberine göre bunu değiştirebilecek hamlelerden biri olarak Bayern Münih'ten Angelo Stiller ile ilgileniyor.

19 yaşındaki oyuncu, henüz Bayern Münih'in A takımı ile bir maça çıkamasa da UEFA Gençlik Ligi'nde sergilediği performansla Arsenal'in dikkatini çekmeyi başardı. Çıktığı 6 maçta 6 asistlik bir performans sergiledi.

Bayern ile 2021'e kadar kontratı olan Stiller, uzun vadede Bayern forması giymek istese de mümkün olduğunda kısa sürede profesyonel olmak adına Arsenal'in teklifine sıcak bakabileceği belirtiliyor.



