Arsenal'in 22 maçlık serisini Hasenhüttl bitirdi

Premier Lig’de konuk olduğu Southampton’a 3-2 yenilen Arsenal’in tüm kulvarlardaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Southampton’ın yeni teknik direktörü Hasenhüttl, ilk maçında Arsenal'ı mağlup ederek harika bir başlangıç yaptı.

16 Aralık 2018, Pazar 19:38
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Arsenal'in 22 maçlık serisini Hasenhüttl bitirdi

İngiltere Premier Lig’de Arsenal, deplasmanda Southampton’a 3-2 yenilerek 22 maç sonra mağlup oldu. Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmada ev sahibi Southampton’a galibiyeti getiren golleri, 20 ve 44. dakikalarda Danny Ings, 85. dakikada Charlie Austin kaydetti. Arsenal’in gollerini 28 ve 53. dakikalarda Henrikh Mkhitaryan attı.

Bu sonuçla ligde 12 hafta sonra kazanarak ikinci galibiyetini alan Southampton, 12 puanla 17. sıraya yerleşti. Tüm kulvarlardaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arsenal, ligde 34 puanla 5. sırada yer aldı.

Ralph Hasenhüttl, Southampton’ın başında çıktığı ilk iç saha maçında Arsenal’in 22 maçlık yenilmezliğini bitirmeyi başardı.

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