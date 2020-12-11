Salzburg'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai'dan Avrupa'nın devlerine kötü haber... Özellikle orta sahadaki yaratıcı oyuncu ihtiyacı nedeniyle Arsenal'in ısrarla kadrosuna katmak istediği Szoboszlai, Sky Sports'a göre tercihini Leipzig'den yana kullandı.

Ocak ayında Arsenal'in kadrosuna katmak istediği ve Bayern Münih, Real Madrid gibi devlerin de ilgilendiği belirtilen Dominik Szoboszlai'nin 23 milyon Pound'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyordu. Macar 10 numara, devre arası itibariyle bu tutar karşılığında Red Bull Leipzig'in kadrosuna katılacak.