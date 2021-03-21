İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal konuk olduğu West Ham United karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Maça hızlı başlayan West Ham, 15. dakikada Jeese Lingard, 17. dakikada Jarrod Bowen ve 32. dakikada Tomas Soucek'in golleriyle skoru 3-0 yaptı. 38. dakikada Soucek bu kez topu kendi ağlarına gönderdi ve ilk yarı 3-1 sona erdi.

İkinci yarıda 61. dakikada bu kez Craig Dawson, West Ham'da kendi kalesine gol attı ve Arsenal Londra derbisinde skoru 3-2 ile 1'e indirdi. Karşılaşmada son sözü 82. dakikada Alexandre Lacazette söyledi ve mücadele 3-3 sona erdi.

Bu sonucun ardından Arsenal puanını 42 yaptı. West Ham United ile haftayı 49 puanla 5. sırada tamamladı.