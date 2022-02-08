İngiltere Premier Lig'de Londra ekipleri Arsenal ile Tottenham'ın yeşil sahalardaki mücadelesi devam ederken, saha dışında da birbirleri ile çekişiyorlar. Arsenal resmi internet sitesi üzerinden Tottenham'a olay bir göndermede bulundu.

Arsenal'in kendi ürünlerinin satışını yaptığı internet sitesine giren taraftarlar şoke eden bir mesajla karşılaştı. İnternet sitesinde herhangi bir ürün alışveriş sepetine eklenmediğinde ziyaretçiler, "Sepetiniz Tottenham'ın kupa dolabı kadar boş" uyarısıyla karşılaştı.

Arsenal'in Tottenham'a bu gönderisi sosyal medyada da futbolseverler arasında yankı uyandırdı.

Arsenal'in sitesinde yer alan gönderme şu şekilde:







