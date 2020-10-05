İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, bir süredir transferi adına yoğun uğraş verdiği Houssem Aouar'ın Lyon'da kalacağının açıklanması üzerine gündemdeki opsiyonlara yönelmiş durumda. Londra ekibi, Chelsea'nin İtalyan oyuncusu Jorginho için bir hamle yapmayı planlıyor.

Sky Sports'a göre Arsenal, iki haftadır Jorginho için Chelsea ile görüşmeler yürütürken bu girişimlerin transferin son gününde hız kazanacağı aktarılmakta.

Chelsea, orta sahadan Ross Barkley'i kiralık olarak göndermiş olsa da Jorginho'ya da kiralık gidiş izni verilebileceği belirtiliyor. İki Londra ekibinin son yıllardaki oyuncu alışverişinin de transfer adına olumlu bir etki yaratabileceği aktarılmakta.