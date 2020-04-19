Arsenal'den Partey için Lacazette teklifi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, kadrosuna katmak istediği Thomas Partey için Atletico Madrid'de Alexander Lacazette'i önermeye hazırlanıyor.

19 Nisan 2020, Pazar 10:15 Son Güncelleme:
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Arsenal'den Partey için Lacazette teklifi

Birçok İngiltere Premier Lig ekibinin transfer listesinde yer alan Thomas Partey için Arsenal'in çok daha kararlı olduğu belirtiliyor. 

The Sun'a göre Arsenal, Mikel Arteta'nın 1 numaralı transfer hedefi Partey için kulübü Atletico Madrid'e Alexander Lacazette'i önermeye hazırlanıyor.

İspanyol ekibinin bilindiği üzere forvet arayışı sürüyor. Devre arasında Cavani transferini bitiremeyen Atletico Madrid, kadrosuna bir golcü katmak istiyor. 

Arsenal, 2017 yılında Lacazette'i 53 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Lyon'dan transfer etmişti. 

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