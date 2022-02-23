Arsenal'de 39 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 2023 yazında sona erecek. Yönetim Mikel Arteta’ya üç yıllık yeni bir sözleşme önerilmesi planlanıyor.

Düşünülen rakamın 25 milyon sterlin olduğu belirtilirken, İspanyol menajerin senelik maaşı 8 milyon 300 bin sterlini geçecek.

Mevcut sözleşmesi ile yıllık 5 milyon sterlin kazanan Mikel Arteta, bu meblağ ile Arsene Wenger'in ayrılmadan önce aldığı maaş ile Fransız menajerin yıllık kazancıyla aynı.

Mikel Arteta, Arsenal ile mevcut sözleşmesinden senelik 5 milyon sterlin kazanırken bu meblağ, Arsene Wenger ayrılmadan önce Fransız menajerin yıllık kazancıyla aynı. Arteta’nın maaşına yüzde 60’ı geçen oranda zam yapılacak olmasına karşın genç teknik adamın maaşı Premier Lig’in önemli menajerlerinin gerisinde kalmayı sürdürecek. Pep Guardiola senelik 20 milyon sterlin kazanırken, Jürgen Klopp ve Antonio Conte’nin kulüplerinden yıllık olarak elde ettikleri gelir 15 milyon sterlin. Leicester City ile zor günler geçiren Brendan Rodgers ise 10 milyon sterlin yıllık kazanca sahip.



