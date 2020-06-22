Premier Lig'e geri dönüş sonrası oldukça kötü bir performans sergileyen Arsenal, son olarak sezonun en başarılı isimlerinden Alman kalecisi Bernd Leno'yu da kaybetti. Koltuk değnekleri ile Londra'ya dönen Leno'nun sezonun geri kalan kısmında forma giymesi beklenmezken yedek kaleci Emiliano Martinez'in yanına Joe Hart eklemesinin yapılabileceği belirtildi.

The Sun'ın haberine göre Joe Hart için devreye giren Arsenal, oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak. Önümüzdeki hafta Burnley ile sözleşmesi bitecek olan Hart, serbest oyuncu konumuna gelecek.

Tecrübeli İngiliz kaleci ile Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş 'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.