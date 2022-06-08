İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de 2021/22 Sezonun en iyi oyuncusu Bukayo Saka seçildi.

Oyların yüzde 58'ini aldı

Kulüpten yapılan açıklamada taraftarların yüzde 58'inin oyunu alan 20 yaşındaki genç futbolcunun sezon boyunca göz alıcı bireysel performanslar sergilediğinin altı çizildi.

Arsenal taraftarlarının oy verdiği oylamada Martin Odegaard 2. olurken, İngiliz file bekçisi Aaron Ramsdale ise 3. oldu.

İngiliz ekibi ile bu sezon 43 maçta forma giyen Bukayo Saka, 12 kez fileleri havalandırırken 7 kez de asist yapmayı başarmıştı.

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