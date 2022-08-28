İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal geri düştüğü derbide Fulham'ı 2-1 yendi; zirvedeki yerini korudu. Sezona 3'te 3 yaparak başlayan ve dördüncü haftaya lider giren Arsenal, Londra derbisinde Fulham'ı konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 56. dakikasında Mitrovic sahneye çıktı. Gabriel'in hatasında topu kapan Mitrovis kaleci Ramsdale'i de mağlup etti ve skoru 1-0 yaptı.64. dakikada Odegaard'ın golü geldi. Saka'nın asistinde ceza yayı sağ yan çizgisi yakınından Odegaard şutunu çekti. Defanstan hafif seken meşin yuvarlak kaleci Leno'yu çaresiz bıraktı.

Maçta son sözü, ilk golde büyük hata yapan Gabriel söyledi. 86. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topu ağlarla buluşturan Gabriel, Arsenal'e 3 puanı getirdi.

Arsenal bu galibiyetle dörtte dört yaptı ve puanını 12'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Mikel Arteta tartışılmaya başlanmıştı

Mücadele sonunda Mikel Arteta'nın başarısı konuşulmaya başlandı. 22 Aralık 2019'da takımın başına geçtikten sonra sürekli tartışma konusunun gündeminde olan ve yeni sezon başlamadan da kredsinin düşük olduğu alınacak kötü sonuçlar neticesinde yolların ayrılacağı iddia edilmişti.

40 yaşındaki İspanyol teknik adam eleştirilere kulağını kapattı ve bu sezon sahada bambaşka bir şekilde mücadele eden bir takım meydana getirdi.

Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcısı ise bir dönem formasını giydiği Arsenal ile yeniden yolları kesişen Arteta'nın ilk zamanlarda yıldız oyuncularla da yıldızı hiç barışmadı. Mesut Özil, Aubameyang ve Lacazette gibi yıldızlarla sürekli sorun yaşayan teknik adam sonunda otoritesini takıma kabul ettirdi ve istediklerini sahaya yansıtan bir takım kurdu.

Transferlerin etkisi

Kurulan takımda bizzat Arteta'nın istediği transferlerin gerçekleşmesinin de etkisi var. Gabriel Jesus ve Oleksandr Zinchenko gibi isimleri kadrosuna katan İngiltere'nin köklü kulübü Arsenal'de işler şu anda yolunda gözüküyor. Transferlerde de dikkat çeken en önemli detay hep yıldız olan ancak oynadıkları takımlarda 2. plana düşen isimlerin olduğu gözlendi.

2 yıldız isim de kısa sürede saha içinde katkı vermeyi başardı. Özellikle Gabriel Jesus sahada takım lideri gibi sürekli arkadaşlarını hırsla yönlendiren isim olarak dikkat çekti.