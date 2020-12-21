Premier Lig'de yine şampiyonluk yarışının dışında kalan ve geçen sezon Mesut Özil ve Sokratis Papastathopoulos'u kadro dışında bırakan Arsenal'de kötü gidişatın faturası Mikel Arteta'ya çıkmış gibi gözüküyor. İngiliz basınından Mirror'un haberine göre; Lonra ekibinde oyuncular ikiye bölünmüş durumda... Arteta'ya herkesin saygısı olmasına rağmen Mesut Özil ve Sokratis kararından memnun olmayan bir oyuncu grubu da mevcut...

Takımın 2 büyük karakteri olarak görülüyorlar

Haberde Mesut Özil ve Sokratis'in takım içinde saygı gördükleri ve özellikle Mesut'un saha içinde de bazı futbolcular tarafından hala arandığı ve onun yokluğunda yaratıcılık konusunda büyük eksiklik olduğu belirtildi.

İki oyuncunun da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve ikisi de Ocak ayından itibaren başka takımlarla görüşmelere resmen başlama haklarına sahipler...

Fenerbahçe iddiaları...

Fenerbahçe'nin adı uzun süredir Mesut Özil'le anılıyor ancak Sarı Lacivertliler'in Mesut'un maaşını ödemesi normal şartlarda imkansıza yakın. Mesut'un da futbol dışındaki işlerini takip etmek için ABD'yi tercih etmesi yüksek ihtimal... Her ne kadar Fenerbahçeli olduğunu sürekli olarak dile getirse de bu trannsfer zor gözüküyor.

Benzer durum Yunan savunmacı Sokratis için de geçerli... 32 yaşındaki defans için de doğrulanamayan birçok Fenerbahçe haberi yapılıyor ancak Sokratis'in de yüksek maaş talebinde bulunması ihtimal dahilinde...

Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr







