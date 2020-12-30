Fenerbahçeli taraftarların hayallerini süsleyen Mesut Özil konusunda yeni gelişmeler var. Yıldız futbolcu, sezon başında menacer Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Bu karar büyük tepki çekse de İspanyol çalıştırıcı, kararından geri adım atmaya niyetli değil. Arsenal Yönetimi, bu konunun daha fazla sıkıntı yaratmaması adına ara transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızla yolları ayırmak için harekete geçti.

Haftalık 3.4 milyon TL!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızı-Beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil’i bu süreçte kiralık göndermek istiyor. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun haftalık 350 bin Pound’luk (3.4 milyon TL) maaşının, Mesut’la ilgilenen kulüplere fazla geleceğinin farkındalar. Çıkan haberlere göre Arsenal bunu bildiği için başarılı futbolcuyu kadrosuna katmayı düşünen takımlara, maaşının büyük bir bölümünü karşılamaya hazır olduğu mesajını gönderdi.

Öncelik Juventus’ta

İngiliz medyasına göre Mesut Özil’in bundan sonraki adresi için iki büyük ihtimal var: Juventus ve Fenerbahçe... Türk asıllı Alman futbolcunun, Cristiano Ronaldo faktörü nedeniyle önceliğinin İtalyan devi olduğu öne sürüldü. Ancak Juventus’un, Arsenal’ın çağrısına nasıl bir yanıt vereceği belirsiz. Fenerbahçe ise Mesut’un bir gün formasını giymek istediğini açıkça ifade ettiği kulüp konumunda. Sarı-Lacivertliler, Arsenal’ın yıldız futbolcunun maaşını karşılayacağı miktara göre bu transfer için harekete geçebilir.

‘CR7 ile yeniden oynamayı isterim’

Mesut Özil, futbol hayatını noktalamadan önce Real Madrid’den takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo ile bir kez daha birlikte oynamayı çok istiyor. Yıldız futbolcu, 2018’de yaptığı bir açıklamada, “Onunla oynamaktan büyük keyif alıyordum. Saha içinde çok daha iyi bir futbolcu olmamı sağlıyordu. Ben de ona birçok asist yaptım. Ona maç içinde sadece 2 pas versem bile 90 dakikayı 2 asistle tamamlamama yetiyordu!” ifadelerini kullanmıştı.