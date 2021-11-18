Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'de, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Alexandre Lacazette'in durumu belirsizliğini koruyor.

Express'te yer alan habere göre daha önce Mesut Özil ile yaşananlardan dolayı Arsenal, Alexandre Lacazette'e uzun vadeli yeni bir sözleşme teklif etmekte isteksiz.

İngiliz basınının iddialarına göre Arsenal, her ne kadar kısa süreli yeni bir sözleşmeye daha yakın olsa da 2018 yılında Mesut Özil'e verilen yüksek maaşlı kontrat ve devamında Mesut Özil'in Fenerbahçe 'ye transfer olana kadar istikrarsız bir oyun ortaya koyması örneğinde yaşananlar, İngiliz kulübün karar vermesinde etkili oluyor.

Alexandre Lacazette'in Arsenal'de devam edip etmeyeceğine yönelik son kararı ise teknik direktör Mikel Arteta verecek.

Bu sezon 9 maça çıkan Fransız golcü 3 gol ve 1 asistlik performans göstermeyi başardı.





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