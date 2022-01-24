Premier Lig'de topladığı 36 puanla altıncı sırada yer alan ve ilk dört mücadelesi veren Arsenal'de orta saha arayışları sürüyor.

Daily Mirror'da yer alan haberde Juventus'un Brezilyalı orta sahası Arthur'la ilgilenen Arsenal'in Lille forması giyen Renato Sanches'i ve Lyon'da oynayan Houssem Aouar'ı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

İKİ OYUNCUNUN DA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz yıl şampiyon olan Lille'in yeni sözleşme teklifini reddeden Renato Sanches'in takımdan ayrılmak istediğine dikkat çekilirken Portekizli oyuncunun ara transfer döneminde başka bir takıma gitmek istediği belirtildi. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Renato Sanches gibi sözleşmesi 2023'te bitecek Houssem Aouar'ı ile Arsenal'le birlikte iki kulübün daha ilgilendiği ifade edildi. Lyon Bşakanı Jean Michael Aulas yaptığı açıklamada, iki kulübün Aouar'la kısa süreli anlaşma yapmak istediğini, bir kulübün ise uzun vadeli bir sözleşme teklif ettiğini söyledi.