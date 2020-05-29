İngiliz devi Arsenal, önümüzdeki yaz sözleşmesi bitecek olan golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang ile bu yaz yollarını ayırmaya hazırlanırken yeni golcü adına Lille forması giyen Victor Osimhen'e yöneldi.

The Express'in iddiasına göre Arsenal, bu sezon Lille formasıyla çıktığı 38 maçta 18 gol, 6 asistlik performans sergileyen Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

Aaron Ramsey'de olduğu gibi bir yıldızını daha bedava elinden kaçırmak istemeyen Arsenal, bu yaz Aubameyang'ı satarak Osimhen'e yönelmenin peşinde.