Arsenal'de Aubameyang'dan ilginç istatistik

İngiltere Premier Lig’de önceki akşam lider Liverpool’un, Arsenal’i 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arsenal'in en büyük gol umutlarından birisi olan Pierre-Emerick Aubameyang, rakip savunma arasında adeta kaybolurken ilginç bir istatistik de ortaya çıktı.

31 Aralık 2018, Pazartesi 06:37
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Arsenal'de Aubameyang'dan ilginç istatistik

İngiltere Premier Lig’de önceki akşam lider Liverpool’un, Arsenal’i 5- 1 mağlup ettiği karşılaşmada ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Topçular’ın en büyük gol umutlarından birisi olan Pierre-Emerick Aubameyang, Liverpoollu savunmacıların arasında adeta kayboldu.

Sahada kaldığı 71 dakikada oldukça etkisiz bir görüntü sergileyen Gabonlu yıldız, yalnızca 13 kez topla buluşurken, bunların 6 tanesi ise santrada oyunu başlatırken oldu.

Kariyerinin en kötü performanslarından bir tanesi ortaya koyan Auba bu sezon ligde 13 golle Liverpoll’lu Salah ve Tottenham’lı Kane ile birlikte en skorer 3 isimden biri durumunda. 

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