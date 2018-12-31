İngiltere Premier Lig’de önceki akşam lider Liverpool’un, Arsenal’i 5- 1 mağlup ettiği karşılaşmada ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Topçular’ın en büyük gol umutlarından birisi olan Pierre-Emerick Aubameyang, Liverpoollu savunmacıların arasında adeta kayboldu.

Sahada kaldığı 71 dakikada oldukça etkisiz bir görüntü sergileyen Gabonlu yıldız, yalnızca 13 kez topla buluşurken, bunların 6 tanesi ise santrada oyunu başlatırken oldu.

Kariyerinin en kötü performanslarından bir tanesi ortaya koyan Auba bu sezon ligde 13 golle Liverpoll’lu Salah ve Tottenham’lı Kane ile birlikte en skorer 3 isimden biri durumunda.