İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal hakkında Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Topçular'ın eski futbolcularından Marc Overmars, önümüzdeki yaz kulüpte göreve başlayacak.

Gazete, Arsenal yöneticisi Raul Sanllehi'nin menajeri Unai Emery'nin yanına futbol geçmişi olan birini getirmek istediğini ve adaylar arasında en öne çıkan ismin Overmars olduğunu kaydetti.

Hâlihazırda Ajax'ın futbol direktörlüğünü üstlenen Hollandalı eski futbolcunun gelecek yaz Londra kulübünde aynı göreve getirilmesi bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler