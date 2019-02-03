Arsenal'dan Marc Overmars bombası!

Ada basını, Premier Lig ekibi Arsenal hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Hâlihazırda Ajax'ın futbol direktörlüğünü üstlenen Marc Overmars'ın önümüzdeki yaz Topçular'da göreve başlayacağı iddia edildi.

03 Şubat 2019, Pazar 17:37
- A +
Arsenal'dan Marc Overmars bombası!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal hakkında Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Topçular'ın eski futbolcularından Marc Overmars, önümüzdeki yaz kulüpte göreve başlayacak.

Gazete, Arsenal yöneticisi Raul Sanllehi'nin menajeri Unai Emery'nin yanına futbol geçmişi olan birini getirmek istediğini ve adaylar arasında en öne çıkan ismin Overmars olduğunu kaydetti.

Hâlihazırda Ajax'ın futbol direktörlüğünü üstlenen Hollandalı eski futbolcunun gelecek yaz Londra kulübünde aynı göreve getirilmesi bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.