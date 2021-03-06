İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek Fransız forveti Alexandre Lacazette ile yaz transfer döneminde yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Londra ekibi, Lacazette'in yerine transfer hedefini de Andre Silva olarak belirledi.

Daily Star'ın haberine göre Arsenal, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un Portekizli golcüsü Andre Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haziran 2023'e kadar Frankfurt ile sözleşmesi olan Andre Silva, bu sezon çıktığı 21 lig maçında 19 gol atmayı başardı. Portekizli golcü ile Manchester United'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu.