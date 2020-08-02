FA Kupası finalinde dün Chelsea'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Arsenal ile ilgili Nijeryalı eski futbolcu Victor Ezeji'den flaş bir değerlendirme geldi. Goal'ün sorularını yanıtlayan Ezeji, Topçulara'a Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü derhal transfer etmelerini önerirken şunları kaydetti:

"Arsenal'daki problem savunmada. Oyun kurgularına baktığınız zaman Arsenal'ın gol yemeyeceğini söylemek çok zor. İleride Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette ve Nicolas Pepe ile diledikleri kadar skor üretebiliyorlar. Ancak sıkıntıları defansif. Eğer Thomas Partey'i alabilirlerse orta sahada istikrar yakalanacaktır.

Partey iyi bir transfer ama Arsenal'ın savunma hattıyla ilgili de bir şeyler yapması gerekiyor. Bana sorsalar derhal bir savunmacı almaları gerektiğini söylerdim çünkü defansları son derece geçirgen. Çağlar Söyüncü gibi bir futbolcu hiç de kötü bir fikir olmaz ama Leicester City'nin kendisini bırakıp bırakmayacağını bilmiyoruz."

Leicester'da bu sezon 42 maçta forma giyerek takımın vazgeçilmezlerinden olan Çağlar'ın kulübüyle üç yıl daha mukavelesi bulunuyor. Sergilediği performansla parmak ısırtan 24 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri tam 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler