Arsenal, yenilgi serisini sona erdirdi
Premier Lig’in 13. haftasında Arsenal, konuk ettiği Southampton ile 1-1 berabere kaldı. Sezona beklentilerin uzağında başlayan Arsenal, üst üste aldığı 3 yenilginin ardından Southampton önünde puan almayı başardı. Fakat ev sahibi takımın galibiyet hasreti 6 maça çıktı
Premier Lig’in 13. haftasında Arsenal, konuk ettiği Southampton ile 1-1 berabere kaldı. Sezona beklentilerin uzağında başlayan Arsenal, Emirates Stadı’nda Southampton’ı ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Southampton, 18. dakikada Theo Walcott’un golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Arsenal, 52. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang’ın ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Arsenal’de Gabriel Magalhaes, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ligde 3 maç üst üste kaybeden Arsenal, bu sonuçla puanını 14’e, Southampton ise 24’e yükseltti.