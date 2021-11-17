Erkut Söğüt genç oyuncu hakkında yaptığı açıklamada; Mesut’un Alman milli takımı ile kazandığı dünya kupası başarısını Halle'nin İngilizler için yapabileceğine inanıyor.

İngiltere U18 takım kaptanlığı da yapan Halle Arsenal’in A takımına da yükseldi.

Söğüt, “Ema Raducanu'nun teniste yarattığı etkinin aynısını bu ülkedeki kadın futbolunda da büyük bir yıldız haline gelmesini bekliyor. Yaptığı açıklamada Halle'nin Mesut ile ortak özelliklerinden bahseden Söğüt, ‘’ Halle'nin Mesut'la çok benzer özellikleri var. Çok yetenekli, hızlı, topa hakim ve tekniği çok iyi. O da Mesut gibi sessiz ve alçakgönüllü. Daha 16 yaşında. 18 yaşında nasıl olacağını hayal edin. Mesut'un erkeklerde olduğu gibi, kadın futbolunda da yüzde 100 başarılı olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum dedi.

İngiliz bir anne ve Türk bir babaya sahip olan Halle, devletin zorunlu kıldığı GCSE sınavında başarılı olduktan sonra A Level eğitimine devam ediyor.

Söğüt, Ocak ayında - tıpkı Özil'in Fenerbahçe için Arsenal'den ayrıldığı sırada - genç futbol antrenörü babasıyla tanışarak anlaşma sağladı.

Halle, Arsenal Kadınlar Akademisi’nde Chelsea'ye karşı sezon öncesi hazırlık maçında forma giyerken 1 ay sonra Kadınlar Süper Ligi'ndeki ilk maçına çıktı.

Arsenal’in Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almasına rağmen karşılaşmalarda henüz süre alamadı.

Milli takım seçimini yapmadığını belirten Söğüt kendisinin İngiltere ile Türkiye arasındaki çekişmenin merkezinde olabileceğine inanıyor.

Söğüt açıklamalarının sonunda menajerlerin sadece erkek oyunculara değil daha fazla kadın oyunculara da odaklanması gerektiğini söyledi.