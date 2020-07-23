İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Willian, takımda kalmak adına henüz bir anlaşma sağlayamadı. Chelsea'den 3 yıllık sözleşme talebinde bulunurken kulüp ise sadece 2 yıllık bir öneri sunduğundan henüz anlaşma sağlanamadı.

Mevcut şartlarda Willian, kontratının bitimiyle birlikte bu yaz serbest kalacak. Londra ekipleri Arsenal ve Tottenham, Brezilyalı oyuncunun transferi adına yarış veriyorlardı.

ESPN Brasil'e göre Arsenal, oyuncunun transferini bitirme noktasında daha iyi bir konuma geldi. Tottenham'da ise menajer Jose Mourinho'nun son bir hamle daha yapabileceği aktarıldı.