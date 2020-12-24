İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Arsenal'de menajer Mikel Arteta'nın üzerindeki baskı artmış durumda. Bu doğrultuda ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Arsenal, Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior ile ilgileniyor.

Daily Star'a göre Real Madrid de takımda gözden düşen Vinicius'u kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Arsenal'in ise daha önce Emery döneminde de Vinicius Junior için girişimlerde bulunduğu ve menajeriyle görüşmeler yapıldığı aktarılmakta.

Vinicius Junior hamlesiyle hücum hattındaki sıkıntıları bir nebze de olsa gidermek isteyen Arsenal'in Sokratis ve Mesut Özil ile yollarını ayırıp Saliba'yı da kiralık olarak göndermek istediği belirtiliyor.