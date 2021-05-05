UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal ile Villarreal kozlarını paylaşacak. İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maç Villarreal'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Unai Emery'nin Villarreal'i avantajını kullanıp evine final biletiyle dönmek istiyor. Mikel Arteta'lı Arsenal ise güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Arsenal'de sakatlığı bulunan David Luiz ile kart cezalısı Dani Ceballos, zorlu maçta görev alamayacak. Villarreal'de ise sakatlığı süren Vicente Iborra ile kart cezası bulunan Etienne Capoue, kritik deplasmanda forma giyemeyecek.

Arsenal - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Emirates'te oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak Arsenal - Villarreal maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Arsenal - Villarreal muhtemel 11'ler:

Arsenal: Leno, Chambers, Holding, Gabriel, Xhaka, Elneny, Partey, Rowe, Saka, Pepe, Aubameyang

Villarreal: Rulli, Gaspar, Albiol, Torres, Pedraza, Parejo, Coquelin, Samuel, Trigueros, Moreno, Bacca

Yarı finale nasıl geldileri?

Sivasspor 'un yer aldığı I Grubu'nu lider tamamlayan Villarreal, sırasıyla, Salzburg, Dinamo Kiev ve Dinamo Zagreb engelini aşarak yarı finale yükseldi. B Grubu'nu lider tamamlayan Arsenal ise Benfica, Olympiakos ve Slavia Prag'ı eleyerek yarı finalist oldu.