Arsenal - Villarreal maçı Canlı

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal ile Villarreal kozlarını paylaşıyor. İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maç Villarreal'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Unai Emery'nin Villarreal'i avantajını kullanıp evine final biletiyle dönmek istiyor. Mikel Arteta'lı Arsenal ise güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Arsenal'de sakatlığı bulunan David Luiz ile kart cezalısı Dani Ceballos, zorlu maçta görev alamayacak. Villarreal'de ise sakatlığı süren Vicente Iborra ile kart cezası bulunan Etienne Capoue, kritik deplasmanda forma giyemeyecek.





Arsenal - Villarreal ilk 11'ler belli oldu!

Arsenal: Leno, Holding, Pablo Mari, Xhaka, Bellerin, Partey, Smith Rowe, Saka, Pepe, Odegaard, Aubameyang.

Villarreal: Rulli, Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Chukwueze, Parejo, Coquelin, Trigueros, Paco Alcacer, Gerard Moreno.





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Yarı finale nasıl geldiler?

Sivasspor 'un yer aldığı I Grubu'nu lider tamamlayan Villarreal, sırasıyla, Salzburg, Dinamo Kiev ve Dinamo Zagreb engelini aşarak yarı finale yükseldi. B Grubu'nu lider tamamlayan Arsenal ise Benfica, Olympiakos ve Slavia Prag'ı eleyerek yarı finalist oldu.