İngiltere Premier Lig'de pek de iyi bir sezon geçirmeyen Londra ekipleri Arsenal ve Tottenham, yaz transfer dönemi için hedeflerini belirlemiş durumda. Don Balon'a göre Tottenham, Sevilla'nın başarılı orta saha oyuncusu Joan Jordan'ı kadrosuna katmak isterken Arsenal da bir süredir oyuncuyla ilgilenmekte.

Bu sezon Sevilla ile 34 maça çıkan ve 2 gol, 6 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki orta saha, 2019'da Eibar'dan 14 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Joan Jordan'ın Sevilla ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunmakta.