Arsenal ve Tottenham arasında Willian yarışı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile olan kontratının sonuna gelen Brezilyalı yıldız Willian'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Birçok takımın transfer gündemine gelen William için son iddia Telegraph'tan geldi. Kuzey Londra ekipleri Arsenal ile Tottenham'ın yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak adına yarış halinde oldukları belirtildi.

Transfer döneminde çok yüksek bonservis ücretleri ödemeye sıcak bakmayan iki takım, Willian'ın bonservisinin olmaması adına transfer adına oldukça istekliler.

Geçtiğimiz hafta Willian'ın Tottenham ile anlaşma noktasına geldiği belirtilse de 31 yaşındaki oyuncunun henüz geleceği hakkında net bir karar vermediği aktarılıyor.