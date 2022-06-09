Alexander Lacazette’in de takımdan ayrılışının ardından santrafor pozisyonunda elinde sadece Eddie Nketiah kalan Arsenal, bu pozisyona transfer edeceği oyuncuda ince eleyip sık dokuyor. Gabriel Jesus ismi listenin en üstlerinde yer alırken, son günlerde listenin tepesine Gianluca Scamacca’nın geçtiği öğrenildi. Arsenal’in 35 milyon € civarında bir teklif hazırladığı biliniyor.

Tüm bunlar olurken oyuncunun transferi için bir anda devreye giren Paris Saint Germain ortalığı karıştırdı. Oyuncunun İtalya Milli Takımı’nda da boy göstermesi sonrası Scamacca için teklif yapacağı öğrenilen PSG’nin devreye girmesi, oyuncunun bonservisini artırdı. Sassoulo’nun 23 yaşındaki İtalyan golcü için 50 milyon € istediği öğrenildi.

Sassoulo CEO’su Giovanni Carnevali oyuncu için somut bir teklif olmadığını sadece görüşmeler yapıldığını söyledi.

Gianluca Scamacca bu sezon Sassoulo’da çıktığı 38 maçta 16 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



