Arsenal, Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eray Cömert'i transfer etmek istiyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İsviçre'de Basel forması giyen 21 yaşındaki Türk asıllı stoper Eray Cömert'i transfer etmek için harekete geçti.

26 Haziran 2019, Çarşamba 20:13
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Arsenal, Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eray Cömert'i transfer etmek istiyor!

Daily Mail'de yer alan habere göre; Arsenal Menajeri Unai Emery, savunma hattını Basel'de forma giyen Eray Cömert'le takviye etmek istiyor.

Arsenal'de transferden sorumlu yöneticilerin, cumartesi günü Eray Cömert'in menajeriyle İsviçre'de transfer görüşmesi yapacağı belirtildi.

İsviçre U21 Takımı'nın kaptanlığını yapan Cömert için Arsenal'in 8 milyon Euro'dan biraz az bir rakama transferi bitirmek istediği öne sürüldü.

Basel'in altyapısından yetişen Eray Cömert, bu sezon takımıyla birlikte toplam 31 maça çıktı.

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