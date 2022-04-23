İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal ilen Manchester United Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Mücadelede duygusal anlar yaşandı.

Arsenal taraftarları, Manchester United maçının 7. dakikasında, Cristiano Ronaldo'nun hayatını kaybeden oğlunu andı.

Portekizli yıldız maçın 34. dakikasında attığı golünü kaybettiği oğluna armağan etti. Bu gol aynı zamanda Ronaldo'nun Premier Lig'deki 100. golü oldu.







