Arsenal sürprize izin vermedi

Avrupa Ligi son 32 turunda BATE’ye deplasmanda 1-0 yenilen Arsenal, rövanşta ise 3-0’lık skorla gülen taraf oldu. Volkov (k.k.), Mustafi ve Sokratis’in golleri ile kazanan İngiliz ekibi, bu skorla adını son 16 takım arasına yazdırdı.

22 Şubat 2019, Cuma 00:08
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Arsenal sürprize izin vermedi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında deplasmanda BATE Borisov’a 1-0 mağlup olarak büyük bir sürprize imza atan Arsenal, rövanşta ise Belarus temsilcisine şans tanımadı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan İngiliz ekibi, adını son 16 arasına yazdırdı. 4. dakikada Kosicielny’nin ortasında araya giren konuk ekibin savunmacısı Volkov, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0. 39’da korner kazanan Londra temsilcisi, Granit Xhaka’nın ortasında Mustafi’nin kafası ile devrenin skorunu ilan etti: 2-0.

Savunmacılar yıldızlaştı

2. golü stoper Mustafi ile bulan Arsenal, ikinci yarıda da baskını devam ettirdi. 60. dakikada bir köşe vuruşu sırasında Xhaka’nın ortasında yükselen Sokratis, farkı 3’e çıkardı: 3- 0. İki savunmacısının da rakip fileleri sarstığı kapışmada Kırmızı-Beyazlı ekip, rahat bir skorla üst tura yükselirken, Belarus temsilcisinin Avrupa macerası ise burada son buldu.

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