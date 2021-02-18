Günümüz modern futbolun önemli bir parçası olan Arsenal futbol kulübü 1886 yılında Holloway'de kurulmuştur. Arsenal futbol kulübü tarihten günümüze pek çok başarıları ile adından söz ettirmiştir. Modern futbola modern stadında devam etmekte olan Arsenal maçlarını Londra'da oynamaktadır.

Arsenal Stadı'nın adı nedir?

Arsenal Futbol Takımı 1913 yılından 2006 Temmuz tarihine kadar maçlarını Arsenal Stadyumunda oynamıştır. Ancak 22 Temmuz 2006 yılında Arsenal Futbol Takımı maçlarını yeni stadı olan Emirates Stadyumu’nda yapmaya başlamıştır.

Emirates Stadyumu Şubat 2004 tarihinde temel atılarak iki buçuk sene sonra Temmuz 2006 yılında açılışı yapılarak faaliyete geçmiştir. Arsenal Futbol Takımı ile Emirates firmasının sponsorluk anlaşması ile bu stadyum büyük önem kazanmıştır.

Arsenal Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Emirates Stadyumu toplamda 60.272 seyirci kapasitesi ile hizmet vermektedir. Emirates Stadyumu bu kapasite ile İngiltere’nin üçüncü büyük stadyumu olma özelliğine sahiptir. Emirates Stadyumu dünyanın en büyük stadyumları arasında yer almaktadır.

Londra merkezde yer alan ve çeşitli ulaşım kolaylığı bulunan Emirates Stadyumu hem ebat hem de locaları ile de dikkat çekmektedir. Dünyanın önde gelen stadyumlarından olan Emirates Stadyumu 105 X 68 ölçülerindedir. Emirates Stadyumu’nun 152 adet özel locası bulunmaktadır.

Arsenal maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

Arsenal Futbol Takımı maçlarını ilk olarak Plumstead’da Manor Ground'ta oynamıştır. Invicta Ground stadında ise 1890 ile 1893 arası oynamıştır. Sonra tekrar daha gelişmiş haliyle Manor Ground'ta maçlar devam etmiştir

1913 yılında ise uzun süre maç oynayacağı Arsenal Stadyumu’nda maçlara devam edilmiştir. 22 Temmuz 2006 tarihine gelindiğinde Ashburton Grove Stadyumu’na geçiş yapılmıştır.

Emirates Havayolu şirketi ile yapılana sponsorluk anlaşması sonrası ise Ashburton Grove Stadyumu ismi Emirates Stadyumu olarak değişmiştir. Yapılan isim değişikliği ile günümüzde Arsenal Futbol Takımı iç saha maçlarını Emirates Stadyumunda oynamaktadır.