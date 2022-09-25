Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in başarılı futbolcusu Lovro Majer Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre Premier Lig devi Arsenal, Rennes forması giyen ve 'Yeni Modric' olarak tanımlanan Hırvat futbolcu Lovro Majer'i gündemine aldı.

Gözlemci yolladı

Ocak ayındaki transfer dönemi için şimdiden planlar yapan Arsenal, başarılı orta saha oyuncusu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Hırvatistan-Danimarka maçına gözlemci gönderdi. Karşılaşmada etkili bir oyun sergileyen Lovro Majer, takımının 2-1 kazandığı maçta galibiyet golünü kaydeden isim olmayı da başarmıştı.

Arsenal yalnız değil

Avrupa devlerinin takibinde olan Lovro Majer'in transferinde Arsenal yalnız değil. Hırvat futbolcunun ismi geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid ile anılırken, Barcelona ve Real Madrid'in de girişimlerde bulunabileceği iddia edildi.

44 milyon Sterlin

Rennes, 'Yeni Modric' olarak tanımlanan ve Ağustos 2021'de 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Zagreb'den kadrosuna kattığı Lovro Majer için en az 44 milyon Sterlin'lik bir bonservis bedeli talep ediyor.

Bu sezon ilk golü Fenerbahçe 'ye

Geçtiğimiz sezon Rennes forması altında 36 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergileyen Lovro Majer; bu sezon Rennes forması altındaki ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı kaydetmişti. 2-2 sona eren UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında 1 gol atan Lovro Majer, Martin Terrier'nin golünde de asisti yapan isimdi.



