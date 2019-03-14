UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Arsenal, rövanş maçında Rennes ile karşılaşacak. Fransa'da oynanan maçı 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 kaybeden İngiliz ekibi, taraftar desteğini de arkasına alarak turu geçmek istiyor. Manchester United maçını 2-0 kazanıp moral depolayan Arsenal, Emirates'te son 4 resmi maçın 3'ünü gol yemeden kazandı. İlk maçta avantajı kapan Rennes ise İngiltere'de alacağı skorla adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

Arsenal - Rennes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Andris Treimanis yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Arsenal: Cech, Mustafi, Koscielny, Monreal, Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac, Iwobi, Ramsey, Lacazette

Rennes: Koubek, Traore, Silva, Mexer, Bensbaini, Andre, Grenier, Sarr, Bourigeaud, Ben Arfa, Hunou

Arsenal'de Sokratis cezalı, hücumun etkili isimlerinden Henrikh Mkhitaryan'ın durumu ise maç saati netleşecek.

Konuk ekip Rennes'de ise Siebatcheu, Danze, Diallo ve Ball sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek isimler.

Bu haberi de okudular UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?