Arsenal - Rennes maç sonucu: 3-0

Arsenal, 3-1'in rövanşında sahasında Rennes'i Aubameyang (2) ve Maitland-Niles'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

15 Mart 2019, Cuma 01:06 Son Güncelleme:
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Arsenal - Rennes maç sonucu: 3-0

Arsenal, ilk maçta 3-1'lik skorla boyun eğdiği Rennes'i Emirates'te konuk etti. İngiliz ekibi, zorlu rövanşta Rennes'i 3-0 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Emery'nin ekibine galibiyeti getiren golleri 5 ve 72. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ile 15. dakikada Ashley Maitland-Niles kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Manchester United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'dan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de Arsenal, çeyrek finale yükselerek İngiliz modasına uydu.

Tarihinde ilk kez 1970-71 sezonunda altı takımla Avrupa kupaları çeyrek finallerinde temsil edilen İngiltere, bu sezon bunu ikinci kez başarmış oldu. 

İngiliz temsilcisinin çeyrek finaldeki rakibi, 15 Mart Cuma günü TSİ 15:00'te yapılacak olan kura çekimiyle belli olacak.

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