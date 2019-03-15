Arsenal - Rennes maç sonucu: 3-0

Arsenal, ilk maçta 3-1'lik skorla boyun eğdiği Rennes'i Emirates'te konuk etti. İngiliz ekibi, zorlu rövanşta Rennes'i 3-0 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Emery'nin ekibine galibiyeti getiren golleri 5 ve 72. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ile 15. dakikada Ashley Maitland-Niles kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Manchester United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'dan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de Arsenal, çeyrek finale yükselerek İngiliz modasına uydu.

Tarihinde ilk kez 1970-71 sezonunda altı takımla Avrupa kupaları çeyrek finallerinde temsil edilen İngiltere, bu sezon bunu ikinci kez başarmış oldu.

İngiliz temsilcisinin çeyrek finaldeki rakibi, 15 Mart Cuma günü TSİ 15:00'te yapılacak olan kura çekimiyle belli olacak.