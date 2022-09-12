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Arsenal-PSV maçı ertelendi! İşte nedeni

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 15 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde PSV ile oynayacakları maçın ertelendiğini açıkladı.

12 Eylül 2022, Pazartesi 15:52 Son Güncelleme:
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Arsenal-PSV maçı ertelendi! İşte nedeni

Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Arsenal-PSV karşılaşması, Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenindeki güvenlik önlemleri sebebiyle, ülkede gerekli sayıda güvenlik gücü organizasyonu sağlanamaması gerekçesiyle ertelendi.

Arsenal'den yapılan açıklama şu şekilde:

15 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan PSV Eindhoven ile UEFA Avrupa Ligi iç saha maçımız ertelendi.

Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in vefatından sonra UEFA, güvenlik güçleri ve kulübümüz ile olan konuşmalar sonrasında erteleme kararının çıktığını belirtiriz. 

Maçı yeniden planlamak için yetkililerle birlikte çalışıyoruz ve bu maç için satın alınan tüm biletler ve/veya ağırlama paketleri yeniden planlanan tarihte geçerli olacaktır.


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