Arsenal-PSV Eindhoven maçı iddaa oranları

Sezonun flaş ekiplerinden Arsenal, erteleme maçında PSV Eindhoven'ı Emirates Stadyumu'nda konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası 15 Eylül'de yeteri kadar güvenlik kuvveti aktaralamayacağı için "Arsenal-PSV Eindhoven" maçı ertelenmişti. Arsenal, İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile oynaması gerekirken, Avrupa sahnesine çıkacak. Son olarak Leeds'i deplasmanda 1-0 yendiler ve Elland Road'da 90 dakika sahada kalan Gabriel Martinelli'nin UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesi durumu şüpheli; maç saati netleşecek. Üst üste 4 maç kaçıran Ukraynalı sol bek Oleksandr Zinchenko için TD Mikel Arteta kesin bir şey söylemedi. Onu da maç kadrosunda görebiliriz ya da yine tribünde oturabilir; belirsizlik sürüyor. A Grubu'nda oynadıkları 3 maçı da kazandılar, 9 puanla grubun zirvesindeler ve PSV Eindhoven karşısında alınacak 1 puan gruptan çıkmalarına yetecek. Arteta hem rotasyon yapıyor hem de aralara kaliteli oyuncuları serpiştirmekten de geri kalmıyor. Mesela; Premier Lig'de Aaron Ramsdale kalede ama Avrupa'da Matthew Turner izliyoruz. Granit Xhaka ise her iki kulvarda da ilk 11 çıkan isimlerden... Savunmadan Gabriel, hücumdan Bukayo Saka da ilk 11'de olacak.

Hollanda Eredivisie'de 10 haftayı 8 galibiyet ve 24 puanla 2. sırada geçen PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi play-off'larında Rangers'a elenip düştüğü UEFA Avrupa Ligi'nin A Grubu'nda ise 3 maçta 7 puan topladı. Bir süredir sakat olan Luuk de Jong, Noni Madueke ve Mauro Junior iyileşti; Londra kafilesinde yer aldı. Henüz iyileşmeyen Olivier Boscagli, Marco van Ginkel ve Yorbe Vertessen deplasmana götürülmedi. TD Ruud van Nistelrooy, Arsenal'in bu sezon çok iyi iş çıkardığını belirtirken; "Kendimizi test etmek adına çok önemli bir maça çıkacağız..." dedi. Zorlu maçta en büyük güvencisi kuşkusuz Cody Gakpo olacak. Sezon öncesi Londra ekiplerinin transfer listesinde olan Gakpo 18 resmi maçta forma giydi ve 24 gol katkısı (13 gol 11 asist) yaptı. Gakpo dışında Xavi Simons da, özellikle Eredivisie'de ciddi tabela yaptı. İlk 10 haftayı 8 gol ve 4 asistle geçti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Arsenal bu sezon iç sahada oynadığı tüm resmi maçları kazandı! (6 maç - 6 galibiyet)

- PSV Eidnhoven son 7 resmi maçının 6'sını kazandı; 6 galibiyetin 3'ünde gol yemedi. (1 mağlubiyet)

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