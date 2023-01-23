Arsenal, Premier Lig’de 13 maçtır yenilmiyor

Bu sezon İngiltere Premier Lig’de başarılı bir performans sergileyen Arsenal, 21. haftada karşılaştığı Manchester United’ı 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mikel Arteta’nın öğrencileri, bu galibiyetle birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Londra ekibi, oynadığı son 13 müsabakada 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligde bu sezon sadece 1 yenilgi yaşayan İngiliz temsilcisi, bu mağlubiyeti de 4 Eylül 2022’de oynanan ve 3-1 sona eren Manchester United maçında almıştı.

5 büyük ligin en formda takımı

Premier Lig’de oynadığı 19 mücadelede 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 50 puan toplayan Arsenal, yakaladığı 13 maçlık yenilmezlik serisiyle İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa liglerinde en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunuyor. Londra ekibini bu alanda, Bundesliga’da 9 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Bayern Münih ve La Liga’da 8 maçtır yenilmeyen Barcelona takip ediyor.

Odegaard, Saka ve Martinelli ön plana çıkıyor

Ligde 45 gol kaydeden Arsenal’da 3 oyuncu ön plana çıkıyor. Bu sezon 18 karşılaşmada forma giyen Martin Odegaard, kaydettiği 8 gol ve 5 asistle en skorer oyuncu olarak dikkat çekiyor. Odegaard’ın yanı sıra Londra ekibinde, 19 müsabakada 7 gol ve 7 asistle oynayan Bukayo Saka ile 19 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Gabriel Martinelli göze çarpıyor.

İHA