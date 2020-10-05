Arsenal, Partey transferini bitiriyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, transferi adına büyük uğraş verdiği Thomas Partey'yi kadrosuna katıyor. İngiliz ekibi, LaLiga'ya oyuncunun serbest kalma bedelini ödemek adına başvuruda bulundu.
Atletico Madrid forması giyen oyuncu için yaz boyu pazarlıklar yapan Arsenal, İspanyol ekibini serbest kalma bedelinin altında bir bonservis fiyatına ikna edemedi.
Pazarlıklardan istediği sonucu alamayan Arsenal, oyuncunun 45 milyon Pound'luk serbest kalma bedelini ödeyerek transferin son gününde oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.