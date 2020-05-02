Geleceğe yatırım yapmak isteyen teknik direktör Mikel Arteta, 19 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor verdi.

Avrupa’nın büyük kulüplerinde forma giymek isteyen Orkun Kökçü’nün menajerinin Arsenal yönetimiyle görüştüğü öne sürüldü.

Türkiye 21 yaş altı milli takımının formasını da giyen genç yıldız, Arsenal dışında; Chelsea, Sevilla, Roma ve Atalanta gibi kulüplerin de gündeminde.

Bu sezon Feyenoord forması ile 35 resmi maça çıkan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 kez fileleri sarsıp 6 da gol pası verdi. (TRT Spor)