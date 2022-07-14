İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Gabriel Jesus'u kadrosuna katmasının ardından Manchester City'nin bir başka yıldızının daha peşine düştü.

The Athletic'te yer alan habere göre Arsenal, Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İddialara göre Londra ekibi, Ajax'tan Lisandro Martinez'in Manchester United ile anlaşmasının ardından rotasını Zinchenko'ya çevirdi.

Görüşmeler sürüyor

Manchester City bonservis beklentilerinin karşılanması halinde 25 yaşındaki sol bekin satışına sıcak bakıyor. Ancak şu ana kadar bir orta yol bulunamadı ve iki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri sürüyor.

Mikel Arteta ile çalıştı

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptığı dönemde Manchester City'de Zinchenko ile birlikte çalışmıştı ve ikili arasındaki ilişki oldukça güçlü. Eğer Arsenal hem futbolcu hem de Manchester City ile anlaşmaya varabilirse Mikel Arteta'nın kadrosunda görmek istediği bir oyuncuyu transfer etmiş olacak.

Takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ukraynalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyerken 5 kez asist yapmayı başardı.

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