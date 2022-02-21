Orta sahasını güçlendirmek isteyen Arsenal transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bu bölgeye iyi bir oyuncu transfer etmek için birçok görüşme yapan Arsenal son olarak Fabian Ruiz için Napoli ile görüştü. Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta’nın vatandaşını çok beğendiği ve takıma kazandırıldığı takdirde memnun olacağı öğrenildi.

Haziran 2023’te sözleşmesi bitecek olan Fabian Ruiz ile sözleşme yenilemek için masaya oturmak isteyen Napoli, bu girişimlerden eli boş döndü. Oyuncunun kulüple sözleşme yenilemek istememesi, önümüzdeki yaz transfer dönemini ondan iyi bir bonservis geliri elde etmek için son şans yapıyor. Arsenal’ın yanı sıra Barcelona ve Real Madrid’in de 25 yaşındaki İspanyol orta saha ile ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Napoli’nin oyuncunun transferi için 20 milyon sterlik civarında bir bonservis bedeli istediği öğrenildi.



