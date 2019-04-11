Bir tarafta Mesut Özil'in formasını giydiği İngiliz devi Arsenal... Diğer tarafta Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı İtalyan efsanesi Napoli. İki dev kulüp Arsenal ve Napoli UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Arsenal ev sahibi olmanın avantajını kullanarak ilk maçta avantajlı skoru almak istiyor. Napoli ise deplasmanda galibiyet peşinde.

Arsenal - Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Arsenal - Napoli muhtemel 11'ler...

Arsenal: Cech, Mustafi, Koscielny, Sokratis, Kolasinac, Torreira, Xhaka, Maitland-Niles, Iwobi, Ramsey, Aubameyang

Napoli: Meret, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Rui, Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski, Insigne, Mertens

Ev sahibi takımda Rob Holding, Hector Bellerin ve Dany Welbeck'in sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Koscielny ve Xhaka'nın durumları ise belirsiz.

Konuk ekipte ise Raul Albiol ve Diawara sakat. David Ospina'nın ise durumu belirsizliğini koruyor.



