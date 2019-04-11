Arsenal - Napoli (Canlı)

Bir tarafta Mesut Özil'in formasını giydiği İngiliz devi Arsenal... Diğer tarafta Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı İtalyan efsanesi Napoli. İki dev kulüp Arsenal ve Napoli UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Arsenal ev sahibi olmanın avantajını kullanarak ilk maçta avantajlı skoru almak istiyor. Napoli ise deplasmanda galibiyet peşinde.

Maçtan dakikalar...

Mücadele başladı...

GOL! 15. dakikada Arsenal, Aaron Ramsey'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

GOL! 25. dakikada Torreira'nın ayağından Arsenal skoru 2-0'a getirdi.

Arsenal - Napoli 11'ler...

Arsenal: Arsenal: Cech, Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac, Mesut Özil, Lacazette, Aubameyang

Napoli: Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Mertens, Insigne.