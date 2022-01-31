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Arsenal, MLS defans oyuncusu Auston Trusty ile anlaşma sağladı

Arsenal, MLS Ligi takımlarından Colorado Rapids'ın defans oyuncusu Auston Trusty'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu

31 Ocak 2022, Pazartesi 23:20 Son Güncelleme:
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Arsenal, MLS defans oyuncusu Auston Trusty ile anlaşma sağladı

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun 17 Temmuz'da Avrupa'ya gitmeden önce Colorado'da kiralık olarak forma giymeye devam edeceği bildirildi. Trusty, Colorado'nun yaklaşan Concacaf Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giymek için MLS'de kalacak. 23 yaşındaki stoper 2022-23 sezonu öncesi Arsenal kampına katılacak.

Rapids EVP ve genel menajeri Padraig Smith yaptığı açıklamada, "Auston, 2021'de kariyerinde ilk kez Batı Konferansı'nı bitirmemize yardım etmede hayati bir rol oynadığı olağanüstü bir sezondan çıkıyor." dedi. “Colorado'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden en iyi genç oyuncuları bir araya getirerek gelişimlerini sağlamayı MLS'de başarıya ulaşmalarını ve Avrupa'ya transferlerini gerçekleştirmek istediklerini açıkladı.

Auston Trusty MLS'de çıktığı 96 maçta 3 gol 1 asist yaptı.




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