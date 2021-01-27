2014/2015 sezonunun devre arasındayken henüz 16 yaşında Real Madrid'e imza atan Martin Odegaard, hem yaşının çok genç olması hem de dakika bulamaması sebebiyle bu zamana kadar hep başka takımlara kiralanmıştı. Bugün 22 yaşına gelen Norveçli yine kiralandı ancak bu kez Premier Lig devi Arsenal'e...

Londra ekibi Real Madrid kiralama için 2 milyon euro ödeyecek. 22 yaşındaki oyuncuyu Pep Guardiola'dan Jose Mourinho'ya kadar birçok teknik direktörün beğenerek izlediği hatta takımlarına transfer talebinde bulundukları da biliniyor.







