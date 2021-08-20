Arsenal, Martin Odegaard transferini resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak takımın formasını giyen Martin Odegaard'ı bonservisiyle kadrosuna kattı. Arsenal'in bu transfer için Real Madrid'e 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtilmekte.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Arsenal forması altında toplam 20 maça çıkan Norveçli oyuncu, özellikle Tottenham'a karşı attığı golle takımına galibiyeti getirmişti. 2015'te 15 yaşındayken Stromsgodset'ten Real Madrid'e transfer olan Odegaard, sonrasında İspanyol kulübü tarafından Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad ve Arsenal'e kiralanmıştı.

Odegaard'ın yeni sezonda Arsenal'de 8 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Hafta sonu oynanacak Chelsea maçında ise forma giyemeyeceği belirtildi.