Arsenal - Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Ligi'nin 21. haftası dev maçla taçlanıyor. Arsenal - Manchester United maçı Emirates Stadyumu'nda TSİ 23.00'te oynanacak. Arsenal - Manchester United maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

ARSENAL -M ANCHESTER UNITED MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal 11'i: Leno, Saka, Sokratis, Luiz, Maitland-Niles, Ceballos, Xhaka, Aubameyang, Mesut Özil, Nelson, Lacazette

Manchester United 11'i: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Fred, Matic, James, Pereira, Rashford, Martial

Bu sezon gösterdiği kötü performansla alt sıralara kadar gerileyen Arsenal’e Mikel Arteta da çare olamadı. Eski futbolcusu Ljunberg’den sonra yine eski oyuncusu Arteta’yı göreve getiren Londra ekibi yeni hocası yönetiminde çıktığı iki maçta bir beraberlik bir de mağlubiyet aldı. Son olarak evinde Chelsea’ye 2-1 kaybeden Topçular son 10 dakikada yediği iki golle adeta yıkıldı. Son 12 maçında sadece 1 kez kazanabilen Arsenal’de Arteta’nın ilk amacı oyuncuların kaybolan özgüvenini geri getirmek. Tüm aksiliklere bir de sakatlık sorunu eklendi. Ev sahibinde Sokratis, Kolasinac, Tierney, Xhaka, Martinelli, Bellerin ve Ceballos forma giyemeyecek.

Manchester United ise Arsenal’den daha iyi durumda bulunsa da onlar da geçmiş yılların oldukça gerisinde. Neredeyse 1 yıldır üst üste 3 maçını kazanamayan Kırmızı Şeytanlar Arsenal’i yendiği takdirde bu istatistiğe yeniden ulaşacak. Manchester United 2020’ye bu maçla başlayıp Liverpool ve Chelsea ile devam edecek ve Manchester City derbisiyle son bulacak 9 maçlık bir seriyle giriyor. Bu fikstürde alınacak sonuçlar sadece takımın değil Solskjaer’in de geleceğinde belirleyici olacak. Konuk ekipte McTominay ve Pogba forma giyemeyecek isimler.