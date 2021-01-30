Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United'ı konuk edecek. Bir dönem hattında yer alan ancak son 6 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak yükselişe geçen Arsenal, çıkışını ezeli rakibi karşısında da sürdürmek istiyor. 13 maçlık yenilmezlik serisini Sheffield karşısında yitiren ve liderliği Manchester City'ye kaptıran Manchester United ise telafi peşinde olacak. Karşılaşma öncesi 40 puanı bulunan Kırmızı Şeytanlar, 2. sırada yer alıyor. Topçular ise 30 puanla 9. basamakta.

Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Emirates'te saat 20.30’da başlayacak müsabakayı Michael Oliver yönetecek. S Sports'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Arsenal - Manchester United muhtemel 11'ler:

Arsenal: Leno, Soares, Holding, David Luiz, Tierney, Xhaka, Partey, Saka, Rowe, Pepe, Lacazette

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Pogba, Rashford, Fernandes, Cavani

Ev sahibi Arsenal'da Pablo Mari sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Pierre-Emerick Aubameyang'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Konuk ekip Manchester United'da ise Marcos Rojo ile Phil Jones, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacaklar.